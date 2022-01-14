Сотрудники дорожно-патрульной службы Гайского округа в Оренбургской области помогли водителю грузового автомобиля

На телефон единой дежурно-диспетчерской службы Гайского городского округа поступил звонок от водителя грузового автомобиля, который пояснил, что при движении по автомобильной дороге Гай - Новочеркасское у него вследствие пониженной температуры замерзла в топливном баке солярка и продолжить движение самостоятельно он не может.