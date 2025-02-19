Электрический Rolls-Royce – ошибка за 80 млн рублей или шаг в будущее?

Rolls-Royce всегда был символом роскоши и инженерного совершенства. Но что, если бренд откажется от своего фирменного V12 в пользу электрической силовой установки? Это и произошло с Rolls-Royce Spectre – первым электрокупе компании, которое вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
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