Штрафы до 5000 рублей: в Твери подвели итоги рейда по проверке ремней безопасности

Госавтоинспекция Твери напоминает: «Пристегните ремни!» — за неделю выявлено свыше 100 нарушений. С 17 по 23 августа сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери провели усиленный надзор за соблюдением правил использования ремней безопасности и требований к перевозке детей.