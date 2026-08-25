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Штрафы до 5000 рублей: в Твери подвели итоги рейда по проверке ремней безопасности

Штрафы до 5000 рублей: в Твери подвели итоги рейда по проверке ремней безопасности

Госавтоинспекция Твери напоминает: «Пристегните ремни!» — за неделю выявлено свыше 100 нарушений. С 17 по 23 августа сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери провели усиленный надзор за соблюдением правил использования ремней безопасности и требований к перевозке детей.

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