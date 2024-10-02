В Белогорске открыли первый в Крыму сертифицированный трактородром На этой площадке смогут проходить практику и сдавать экзамены студенты, которые обучаются управлению тяжёлой строительной и сельскохозяйственной техникой.
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