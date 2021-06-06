Пол Джордж поднялся на 18-е место в истории НБА по забитым трехочковым в плей-офф

Форвард «Клипперс» Пол Джордж отметился 22 очками, 10 передачами и 6 подборами в 7-м матче серии первого раунда плей-офф против «Далласа», в котором клуб из Лос-Анджелеса победил 126:111 и вышел в полуфинал Запада.