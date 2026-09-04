Ребенок на самокате погиб при столкновении с Mercedes в Новой Москве

max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ В Новой Москве столкнулись Mercedes и электросамокат, на котором ехали двое детей.
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