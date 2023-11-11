Пригодится в гараже, мастерской, на рыбалке, в походе. Полезный девайс из консервной банки

Полезный девайс, который изготавливается из нескольких доступных материалов: консервных банок и металлической сетки! Такая вещь наверняка пригодится в походе, на рыбалке, а также просто в гараже и мастерской.
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