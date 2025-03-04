JSSМ: кофе не помогает тренироваться эффективнее

Ученые из Университета Рицумэйкан (Япония) установили, что кофеин не повышает производительность в ходе интервальных тренировок и не помогает облегчить мышечную боль, возникающую после таких занятий Предыдущие научные работы показали, что кофеин может повысить выносливость при выполнении упражнений, снижая воспринимаемую нагрузку и мышечную боль.