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Луис Энрике об игре сборной Испании в атаке: «Называйте как хотите, но это не ложная девятка. Футбол полон клише»

Луис Энрике в преддверии ЧМ-2022 высказался о тактике сборной Испании. «Футбол полон клише, и я хочу развенчать миф: мы не играем с ложной девяткой.

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