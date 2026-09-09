В столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей

Власти Петропавловска-Камчатского ввели режим повышенной готовности в связи с участившимися случаями выходов медведей к людям.
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