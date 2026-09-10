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Царьград

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Эксперт рекомендовал подкормить малину конским навозом весной

Эксперт рекомендовал подкормить малину конским навозом весной

Эксперты советуют использовать конский навоз для финальной подкормки ремонтантной малины, если её срезают под корень.

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