Смертельная западня для Русского мира Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож,Ему с три короба наврешь —И делай с ним, что хошь! Песня из фильма «Приключения Буратино».
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Смертельная западня для Русского мира Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя:На дурака не нужен нож,Ему с три короба наврешь —И делай с ним, что хошь! Песня из фильма «Приключения Буратино».
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