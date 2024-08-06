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Царьград

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Первые задержания после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Пойманы три газовика

Первые задержания после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Пойманы три газовика

В Нижнем Тагиле сотрудники СКР задержали трёх газовиков. Это первые задержания после взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле, где погибли 10 человек, половина из которых дети.

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