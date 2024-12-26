Шри-Ланка стремится в БРИКС: Анура Диссаянаке ждет ответа в 2025 году

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Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке запросил у Владимира Путина поддержку для вступления страны в БРИКС.

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