Большинство россиян отказалось от зарубежных поездок на Новый год

Новогодние праздники – время чудес, семейных встреч и, конечно же, путешествий. По данным исследования «СберСтрахования», опубликованным «Известиями», большинство россиян (более 80%) в этом году планируют провести каникулы, путешествуя по стране.
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