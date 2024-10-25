Детский психолог дала советы по мотивации ребенка к учебе

Нередко родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок теряет интерес к учебе. Об основных причинах, по которым дети могут не хотеть учиться, «Известиям» 25 октября рассказала детский психолог «СМ-Клиника» для детей Светлана Пуля, дав советы, как исправить эту ситуацию.