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Детский психолог дала советы по мотивации ребенка к учебе

Детский психолог дала советы по мотивации ребенка к учебе

Нередко родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок теряет интерес к учебе. Об основных причинах, по которым дети могут не хотеть учиться, «Известиям» 25 октября рассказала детский психолог «СМ-Клиника» для детей Светлана Пуля, дав советы, как исправить эту ситуацию.

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