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Григорьев-Апполонов из «Иванушек» расхлебывает последствия шторма в Сочи

Григорьев-Апполонов из «Иванушек» расхлебывает последствия шторма в Сочи

Один из пляжей города принадлежал артисту Андрей Григорьев-Апполонов www.globallookpress.com/Комсомольская правда Шторм, который недавно обрушился на южную часть России, принес немало проблем жителям региона.

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