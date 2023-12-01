Григорьев-Апполонов из «Иванушек» расхлебывает последствия шторма в Сочи

Один из пляжей города принадлежал артисту Андрей Григорьев-Апполонов www.globallookpress.com/Комсомольская правда Шторм, который недавно обрушился на южную часть России, принес немало проблем жителям региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии