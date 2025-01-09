9 января в 17:00 в малом зале РДК "Победа" пройдут СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ. В программе: вертепное представление, рождественские песнопения, народные игры, традиционные наигрыши, бытовые танцы.
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9 января в 17:00 в малом зале РДК "Победа" пройдут СВЯТОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ. В программе: вертепное представление, рождественские песнопения, народные игры, традиционные наигрыши, бытовые танцы.