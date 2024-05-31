Напугать получилось или чем смелость отличается от отсутствия мозга

Natalija Osminina

Да не кинут они никакую Прибалтику. Во-первых там солдат раз два и обчелся. Во-вторых нет оружия. В-третьих после вчерашнего уничтожения на Украине ин.специалистов Калибрами, никто не попрется. А Россия уже показала свои реальные возможности, и именно изделиями с желто-черными секторами на маркировке еще 12 января на Маршалловых островах, произведя подводный ядерный взрыв близ базы НАТО. После чего Байден СРАЗУ перестал грозить России ядерным оружием и ржать после слов Путина, что Россия сможет ответить. Так что, все под контролем))