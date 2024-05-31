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Напугать получилось или чем смелость отличается от отсутствия мозга

Напугать получилось или чем смелость отличается от отсутствия мозга

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Уже давно известно, что смелость бывает двух типов. В первом варианте она основана на понимании своей силы и своих возможностей.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да не кинут они никакую Прибалтику.  Во-первых там солдат раз два и обчелся. Во-вторых нет оружия. В-третьих после вчерашнего  уничтожения на Украине ин.специалистов Калибрами, никто не попрется.  А Россия уже показала свои реальные возможности, и именно изделиями с желто-черными секторами на маркировке  еще 12 января на Маршалловых островах, произведя подводный ядерный взрыв близ базы НАТО. После чего Байден СРАЗУ  перестал грозить России ядерным оружием и ржать после слов Путина, что Россия сможет ответить.  Так что, все под контролем))
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