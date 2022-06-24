Жители Радужного, с которыми губернатор ХМАО Комарова проведет онлайн-встречу, массово жалуются на качество воды, уборку города и коррупцию

Жители Радужного, с которым сегодня губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет онлайн-эфир, завалили ее соцсети жалобами на качество воды, уборку города и возможную коррупцию в администрации и думе города.
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