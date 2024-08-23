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Детский уголок для творчества из фанеры

Детский уголок для творчества из фанеры

Подвесная система для рисования обязательно придётся по вкусу вашим маленьким гениям! На листе фанеры начертите детали уголка: основание длиной 100 см, боковые части — 40 и 60 см, верхняя часть длиной 100 см, боковые детали — 20 и 50 см, боковые стенки высотой 70 см каждая, верх и вниз правой — 50 и 60 см, а левой — 20 и 40 см соответственно.

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