Детский уголок для творчества из фанеры

Подвесная система для рисования обязательно придётся по вкусу вашим маленьким гениям! На листе фанеры начертите детали уголка: основание длиной 100 см, боковые части — 40 и 60 см, верхняя часть длиной 100 см, боковые детали — 20 и 50 см, боковые стенки высотой 70 см каждая, верх и вниз правой — 50 и 60 см, а левой — 20 и 40 см соответственно.