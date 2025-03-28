В РФ продают автомобиль Ford за 110 млн рублей: вот, что это за машина

В одном из московских автосалонов представили Ford GT второго поколения. В России всего два таких автомобиля, и выставленный на продажу экземпляр относится к серии Heritage Edition, выпущенной в честь победы в гонке «24 часа Дейтоны» в 1966 году.
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