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В РФ продают автомобиль Ford за 110 млн рублей: вот, что это за машина

В одном из московских автосалонов представили Ford GT второго поколения. В России всего два таких автомобиля, и выставленный на продажу экземпляр относится к серии Heritage Edition, выпущенной в честь победы в гонке «24 часа Дейтоны» в 1966 году.

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