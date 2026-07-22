«Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране — это не оппозиция. Это предатели, преступники»

Государственная Дума единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законы, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении лиц, которые скрываются за пределами России и уклоняются от исполнения уголовного или административного наказания за ряд правонарушений.
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