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Эксперт Дзигуненко: экстракт родиолы розовой помогает снижать уровень кортизола

Эксперт Дзигуненко: экстракт родиолы розовой помогает снижать уровень кортизола

Экстракт родиолы розовой поможет справиться с осенней хандрой. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель компании по производству косметики и биодобавок для мужчин «Зельевар» Артем Дзигуненко.

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