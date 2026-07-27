На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан

Сотрудники отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан в городе Петропавловске-Камчатском.
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