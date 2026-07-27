Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

На Камчатке полицейские возбудили уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан

Сотрудники отдела уголовного розыска ОП № 2 УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан в городе Петропавловске-Камчатском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии