Многоязычная платежная система Alipay улучшит качество электронных платежей для иностранцев

Китайская платежная система Alipay, подразделение финансово-технологической компании Ant Group, выделяет больше ресурсов для развертывания услуг перевода на 16 языков, чтобы иностранцы в Китае могли беспрепятственно использовать мобильные платежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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