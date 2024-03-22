Предпринимателям Приморья бесплатно помогут в создании и развитии бренда

Во Владивостоке запустили акселератор «Курс» для предпринимателей и самозанятых. Программа «Курс» позволит участникам разобраться, как используя эффективный менеджмент креативных команд, построить сильные локальные бренды и повысить профессиональные компетенции.
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