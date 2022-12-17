Дембеле о вирусе в сборной Франции: «Мы не боимся. У Упамекано и Рабьо болели голова и живот, я сделал им чай с имбирем и лимоном»

Дембеле о вирусе в сборной Франции: «Мы не боимся. У Упамекано и Рабьо болели голова и живот, я сделал им чай с имбирем и лимоном»

Усман Дембеле заявил, что в сборной Франции не боятся вспышки вируса.  Напомним, в начале этой недели простудились Дайо Упамекано и Адриен Рабьо – они не сыграли с Марокко в полуфинале.

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