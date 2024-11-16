Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Дмитрий
    В Абхазии люди не...
  • ninikooo Митусова
    Да какие они звезды- Ургант, Макаревич, Слепаков, Галкин- как показала жизнь- отбросы общества. И их изменения жителя...Вы спрашиваете пр...
  • людмила бер
    Эх, Рамзана на них нет... Абхазцев 250 тысяч.человек.... ВСЕГО. в Мире.... Кланов, внутри страны штук 20....  Каждый ...В Абхазии люди не...

С кем действительно здоровался Байден?

С кем действительно здоровался Байден?

Нет более недооценённого президента США, чем Байден. Сколько насмешек, сколько нелепых обвинений получил этот выдающийся человек за свой недолгий президентский срок! Сколько незаслуженных обид было ему нанесено.

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