Алис Вайдель раскритиковала правительство ФРГ за перенос завода Mercedes в Венгрию

Алис Вайдель, сопредседатель "Альтернатива для Германии", раскритиковала правительство ФРГ после открытия завода Mercedes-Benz в Венгрии в июле 2026 года, утверждая, что это свидетельствует о бегстве промышленности из Германии.
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