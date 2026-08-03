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Царьград

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Алис Вайдель раскритиковала правительство ФРГ за перенос завода Mercedes в Венгрию

Алис Вайдель раскритиковала правительство ФРГ за перенос завода Mercedes в Венгрию

Алис Вайдель, сопредседатель "Альтернатива для Германии", раскритиковала правительство ФРГ после открытия завода Mercedes-Benz в Венгрии в июле 2026 года, утверждая, что это свидетельствует о бегстве промышленности из Германии.

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