В Киеве заявили, что «добывать» оружие у союзников становится все труднее

Председатель фракции Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в пятницу, 6 октября, заявил, что в следующем году приоритетом Украины будет производство собственного оружия, поскольку у союзников его «добывать» становится все сложнее – сообщает «Интерфакс-Украина».