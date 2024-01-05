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ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 165 снарядов

ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 165 снарядов

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились информацией о проведённых войсками нацистских формирований киевского режима за суточный период атакующих манёврах, целью которых оказалась республиканская территория.

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