РЕН ТВ собирает средства для помощи Марте с редким заболеванием

World Vita, РЕН ТВ Родители маленькой Марты каждый день ведут борьбу за жизнь своей дочери. У девочки редчайшее генетическрое заболевание – атрофия мышц, органов зрения, слуха, дыхательная недостаточность.
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