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Власти Колумбии не продлили режим прекращения огня с тремя группировками

Власти Колумбии не продлили режим прекращения огня с тремя группировками

Колумбийское правительство решило не продлевать режим прекращения огня с тремя группировками, созданными бойцами расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).

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