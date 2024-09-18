ВСУ показали «собаку»-робота BAD 2 Dog ВСУ заявили о появлении в их арсенале «собак»-роботов BAD 2 Dog, которые, как утверждается, уже действуют на восточном фронте.
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ВСУ показали «собаку»-робота BAD 2 Dog ВСУ заявили о появлении в их арсенале «собак»-роботов BAD 2 Dog, которые, как утверждается, уже действуют на восточном фронте.
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