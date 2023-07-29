Водное поло. Чемпионат мира. Венгрия победила Грецию в финале, Сербия уступила Испании в матче за 3-е место

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023 Фукуока, Япония Водное поло Мужчины Финал Греция – Венгрия – 13:14 (2:4, 2:1, 3:2, 3:3, 3:4) Матч за 3-е место Сербия – Испания – 6-9 (3-3, 2-3, 0-2, 1:1).
Популярные статьи
- Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
Свежие комментарии