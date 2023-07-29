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Водное поло. Чемпионат мира. Венгрия победила Грецию в финале, Сербия уступила Испании в матче за 3-е место

Чемпионат мира по водным видам спорта-2023 Фукуока, Япония Водное поло Мужчины Финал Греция – Венгрия – 13:14 (2:4, 2:1, 3:2, 3:3, 3:4)   Матч за 3-е место Сербия – Испания – 6-9 (3-3, 2-3, 0-2, 1:1).

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