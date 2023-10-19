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Они должны потерять образ "жертвы"

Они должны потерять образ "жертвы"

Зря    я     посмотрела       все  эти  фото и  видео    из  разбомбленного       израильскими   фашистами    госпиталя          в  Газе   - только  расстроилась  и  вся   не  эмоциях.

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Комментарии
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Михаил Афонин
верящим в тотальный геноцид следует знать, что в вермахте служили евреи и в не маленьком количестве
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3 час.
Михаил Афонин
среди пленных фашистов были евреи....
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3 час.
Поль Меерсон
Давайте всё же не путать тёплое с мягким. Не евреи, а иудеи. Еврей - всего-навсего нац. принадлежность, не значащая практически ничего. А вот правоверный иудей - дело совсем третье. Он - нацист по религиозным убеждениям, и перевоспитать такого можно только пулей. Или мечом по шарабану, как князь Святослав принявших иудаизм хазар перевоспитывал.
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2 час.

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