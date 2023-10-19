Зря я посмотрела все эти фото и видео из разбомбленного израильскими фашистами госпиталя в Газе - только расстроилась и вся не эмоциях.
Они должны потерять образ "жертвы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Афонин
верящим в тотальный геноцид следует знать, что в вермахте служили евреи и в не маленьком количестве
Ответить
3 час.
Михаил Афонин
среди пленных фашистов были евреи....
Ответить
3 час.
Поль Меерсон
Давайте всё же не путать тёплое с мягким. Не евреи, а иудеи. Еврей - всего-навсего нац. принадлежность, не значащая практически ничего. А вот правоверный иудей - дело совсем третье. Он - нацист по религиозным убеждениям, и перевоспитать такого можно только пулей. Или мечом по шарабану, как князь Святослав принявших иудаизм хазар перевоспитывал.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии