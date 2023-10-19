Они должны потерять образ "жертвы"

верящим в тотальный геноцид следует знать, что в вермахте служили евреи и в не маленьком количестве

Поль Меерсон

Давайте всё же не путать тёплое с мягким. Не евреи, а иудеи. Еврей - всего-навсего нац. принадлежность, не значащая практически ничего. А вот правоверный иудей - дело совсем третье. Он - нацист по религиозным убеждениям, и перевоспитать такого можно только пулей. Или мечом по шарабану, как князь Святослав принявших иудаизм хазар перевоспитывал.