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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Game Pass дорожает, Hunt дешевеет, анонс преемника MGS — Black State, Nintendo тизерит хоррор… ...

Game Pass дорожает, Hunt дешевеет, анонс преемника MGS — Black State, Nintendo тизерит хоррор… ...

Game Pass дорожает, Hunt дешевеет, анонс преемника MGS — Black State, Nintendo тизерит хоррор…Nintendo тизерит какой-то хоррор, серию Double Dragon (опять) воскрешают, анонс технотриллера в духе MGS — Black State, подробности о VR-шутере Metro Awakening, Microsoft повышает стоимость Game Pass, Hunt: Showdown подешевеет перед перезагрузкой, в третьем акте «Павшей короны» для Dota 2 запустят файтинг с героями основной игры.

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