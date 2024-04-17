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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IFAB предложил назначать вбрасывания и угловые за удержание мяча вратарем более 8 секунд. Правило могут ввести с сезона-2026/27

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, разработал протокол ограничения времени владения мячом для голкиперов.

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