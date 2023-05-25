Федеральное агентство новостей №1

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Владимира Путина прибыл в Москву

В международном аэропорту Внуково-2 азербайджанского лидера Ильхама Алиева 25 мая встретил замглавы МИД России Михаил Галузин и другие официальные представители.

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