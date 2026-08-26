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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья вынес Кубок мира на «Бернабеу» перед первой домашней игрой «Реала». Воспитанник «Барселоны» – едиственный игрок мадридцев, победивший на ЧМ-2026 с Испанией

Марк Кукурелья представил болельщикам « Реала » Кубок мира . Защитник выиграл чемпионат мира 2026 года в составе сборной Испании.

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