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Орловские новости

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Более 11 тысяч участников выйдут на Петербургский марафон 6 сентября

Более 11 тысяч участников выйдут на Петербургский марафон 6 сентября

Титульный спонсор ВТБ предоставит призовой фонд более 8 млн рублей, включая 5 млн за обновление рекорда России, который сейчас составляет 2:08:09.

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