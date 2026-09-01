Путин и Пезешкиан обсудили развитие российско-иранских отношений

Владимир Путин и президент Ирана Пезешкиан провели двустороннюю встречу. Президент России заявил, что отношения РФ и Ирана развиваются стабильно по всем направлениям, российский народ солидарен с народом Ирана в борьбе за свои интересы.
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