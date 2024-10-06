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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Пермячка предстанет перед судом из-за ложных показаний

В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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