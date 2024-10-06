Пермячка предстанет перед судом из-за ложных показаний

В Ильинском округе Пермского края местная жительница предстанет перед судом из-за ложных показаний. Она врала, что осужденный не допускал нарушения, когда ему хотели заменить наказание на более строгое, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии