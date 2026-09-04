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Газета.ру

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Российская тяжелоатлетка Ольга Те рассказала о подготовке к ЧР в Москве

Российская тяжелоатлетка Ольга Те рассказала о подготовке к ЧР в Москве

Чемпионка Европы, многократный призер континентальных первенств в весовой категории до 59 кг Ольга Те поделилась ожиданиями от предстоящего Магнит чемпионата России по тяжелой атлетике, который впервые за 23 года пройдет в Москве.

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