Российская тяжелоатлетка Ольга Те рассказала о подготовке к ЧР в Москве

Чемпионка Европы, многократный призер континентальных первенств в весовой категории до 59 кг Ольга Те поделилась ожиданиями от предстоящего Магнит чемпионата России по тяжелой атлетике, который впервые за 23 года пройдет в Москве.
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