Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 65 лет

Наличие в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения более 60 процентов носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России вместе с высокими возможностями системы боевого управления позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания.