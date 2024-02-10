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  • Сергей Дмитриев
    На фоне этого инервью нежелательными смотрятся регулярные шпильки в адрес недавней истории. ИмХоСМИ выяснили саму...
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СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону

СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону

СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoderСМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoder Назван исторический период, о котором глава говорил чаще всего Во время двухчасового интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин затронул множество различных тем.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
На фоне этого инервью нежелательными смотрятся регулярные шпильки в адрес недавней истории. ИмХо
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