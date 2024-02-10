СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoderСМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoder Назван исторический период, о котором глава говорил чаще всего Во время двухчасового интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин затронул множество различных тем.
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