СМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoderСМИ выяснили самую популярную тему у Путина во время интервью Карлсону AlexCoder Назван исторический период, о котором глава говорил чаще всего Во время двухчасового интервью Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин затронул множество различных тем.