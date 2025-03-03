Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу

Новое здание для Большого Московского цирка, которое планируется построить в Мневниковской пойме, поможет вывести международные мероприятия на новый уровень, а также позволит активно развивать индустрию в России.
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