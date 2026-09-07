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Спорт Уик-Энд

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Генич назвал имя сменщика Семака в «Зените»

Генич назвал имя сменщика Семака в «Зените»

Известный спортивный комментатор Константин Генич предположил, кто бы мог стать новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита» вместо Сергея Семака.

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