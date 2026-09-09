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Курские новости

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Курск и приграничные районы атаковали 142 украинских БПЛА

Курск и приграничные районы атаковали 142 украинских БПЛА

За сутки ПВО уничтожили 142 украинских беспилотника, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств и 83 обстрела приграничных территорий.

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